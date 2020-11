“Se Prandelli centra l’Europa si merita la conferma. Lui non può fallire”

Il dirigente e giornalista Filippo Grassia è intervenuto a TMW News parlando del ritorno di Prandelli: “Credo sia stato giusto cambiare e prendere Prandelli. Iachini si era incartato sulle scelte dei giocatori e sul modulo. Per l’ex ct e per i viola è un momento spartiacque. La Fiorentina ha un organico da settimo-ottavo posto e Prandelli non può fallire questa occasione. Ha portato per quattro volte la Fiorentina in Champions. Prandelli ha firmato fino a giugno, ma la dirigenza deve far capire alla squadra che ha la chance di confermarsi, in modo da mandare un messaggio preciso ai giocatori. Se lui riesce a centrare l’Europa può davvero meritarsi la conferma”:

