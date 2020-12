“Se proprio dovessimo trovare un aspetto positivo in questa tristissima assenza di pubblico è la mancanza di insulti. E così stasera ci evitiamo accoglienze particolari per Chiesa”

Stasera ci sarà la prima volta. La prima volta di Federico Chiesa contro la Fiorentina, la squadra che lo ha cresciuto e lo ha lanciato e dalla quale ha deciso di separarsi per accettare le lusinghe della Juventus.

Un addio che ha generato polemiche e reazioni stizzite da parte di molti tifosi viola. E su questo argomento leggiamo su La Gazzetta dello Sport quanto segue: “Se proprio dovessimo trovare un aspetto positivo in questa tristissima assenza di pubblico, non ci sarebbero dubbi: nessuno sente la mancanza di insulti e cori offensivi. E così, questa sera, nel settore ospiti dell’Allianz Stadium, non ci saranno “accoglienze particolari” per Federico Chiesa“.

E ancora: “Probabilmente (vogliamo sperarlo) non ce ne sarebbero state nemmeno con il passionale pubblico viola presente, ma considerando le recenti offese al fratello Lorenzo (“Famiglia di mercenari, accidenti a tuo babbo e tuo fratello…”, così i “leoni da tastiera” quando, a ottobre, passò alla Juventus), diventa difficile mettere la mano sul fuoco sull’eventualità opposta”.