Se qualcosa può andar male per la Fiorentina, lo farà

“Se qualcosa può andar male, lo farà“. Dice così la famosa legge di Murphy, un insieme di paradossi pseudoscientifici a carattere ironico e caricaturale. Purtroppo però, di questa situazione in casa Fiorentina c’è poco da scherzare, visto che la positività al Covid-19 di Cesare Prandelli è solo l’ennesima tegola di questo brutto periodo. Se c’è qualcosa di positivo nella notizia dell’ultim’ora, fa sapere la società, è che il tecnico viola è asintomatico.

La squadra viola, attualmente in bolla, si allenerà oggi pomeriggio agli ordini di Gabriele Pin che molto probabilmente sarà in panchina anche lunedì contro il Genoa, una partita davvero importante per un’attuale posizione in classifica davvero pessima. Intanto la società viola si prepara a fare nuovi test di controllo su tutta la squadra viola, scongiurando di trovare altri positivi che potrebbero aggravare la situazione in vista della prossima partita di campionato tra cinque giorni.