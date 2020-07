Se Ribery si trasforma in vice-ds: il ruolo cruciale del francese per Mandzukic e Gotze

E’ inevitabile che ad oggi uno degli elementi di attrazione principale in ottica Fiorentina sia la presenza di Franck Ribery. Nonostante l’età, poter giocare con il francese ha ancora il suo bel fascino, soprattutto su chi ha già condiviso lo spogliatoio con lui: su tutti Mario Mandzukic e Mario Gotze. Su questi due profili la Fiorentina sta ponendo una certa attenzione, poiché entrambi liberi a parametro zero benché richiedenti ingaggi onerosi. 34 anni per il croato, 28 per il tedesco, che però nelle ultime stagioni ha visto un netto calo nel proprio rendimento: due calciatori che però potrebbero completare un reparto molto interessante se rigenerati nel modo giusto. Per quanto riguarda la concorrenza da battere invece, la Fiorentina ha in Ribery il suo jolly, una sorta di “vice-ds” con molta voce in capitolo se i due fossero da convincere.

