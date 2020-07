“Se Ribery vuole andare che vada. La Fiorentina ha tanti problemi, fa degli errori clamorosi”

Il giornalista de Il Corriere della Sera, Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando della partita di domani tra Fiorentina e Cagliari: “L’occasione è grossa, la Fiorentina ha tanti problemi. Ha confermato a Parma il trend della stagione, dignitosa in trasferta, disastrosa in casa. Una nelle ultime undici. Ora fossi Iachini direi fate come se si fosse a Cagliari. Un punto con Brescia e Sassuolo è deludente”.

E ha aggiunto: “Vedo degli errori clamorosi, Cutrone si è mangiato il 1-3, Chiesa si è mangiato un gol col Sassuolo che grida vendetta. Che la nostra produzione offensiva sia scadente non c’è dubbio, serve più precisione”

E su Ribery: “Ha parlato sull’onda dello shock. Già oggi e domani darebbe una risposta diversa, sono andati a cena con lui i compagni, l’hanno chiamato Pradè, Barone e Commisso. Se dovesse ripensarci, penserei che c’è altro. Non mi pare che Firenze sia il Bronx. Se vuole andare vada, sono della teoria che ci vuole stare, ci sta. Se vuole andare via la Fiorentina risponderà acquistando un altro. “