“Se Venuti se ne andasse la Fiorentina perderebbe l’unico presidio di violitudine. Troppo pochi i frammenti di fiorentinità in campo per una squadra che fa dell’appartenenza la sua bandiera”

La storia di Lorenzo Venuti con la Fiorentina potrebbe non durare ancora per molto. Da questo spunto parte il giornalista Stefano Cecchi per scrivere un articolo su La Nazione dedicato a Lollo e a tutti i fiorentini che hanno vestito la maglia viola in passato.

“Non ha rinnovato e pare possa andarsene – scrive Cecchi – Se accadesse, la Fiorentina perderebbe l’unico presidio di violitudine in una rosa fatto di tante anime distanti. Perché Lorenzo Venuti da Montevarchi, dentro lo spogliatoio è una sorta di Virgilio dell’appartenenza, il calciatore-tifoso chiamato a spiegare cosa sia la fiorentinità a chi arriva da lontano”.

Da Piccardi a Di Carmine e Viviano, non sono stati molti i profeti in patria: “Frammenti di fiorentinità in campo, forse troppo pochi per una squadra che fa del senso di appartenenza una bandiera insgualcibile dal tempo” conclude Cecchi.