“Se Vlahovic dovesse partire ci sarebbero 50 milioni da reinvestire. Gattuso? Dopo la partita col Napoli si è rotto qualcosa”

Mario Faccenda, ex difensore della Fiorentina ed osservatore di grande esperienza, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: “Gattuso pensavo davvero potesse approdare alla Fiorentina. Forse dopo la partita contro il Napoli al Franchi si è rotto qualche equilibrio, oppure Rino ha ricevuto una proposta migliore in questi giorni. Vlahovic? Adesso dipende tutto dall’agente del calciatore, i procuratori hanno tanto potere. Se convince il ragazzo a cambiare maglia aspettando i grandi club c’è poco da fare. A quel punto, in assenza di rinnovo, per non perderlo a zero la società dovrà venderlo. In ogni caso si tratta dai 50 milioni di euro in su, una cifra notevole da reinvestire.”