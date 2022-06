Sebastiani: “Mandragora può essere il post Torreira. Verratti è stato vicino alla Fiorentina, ma…”

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato a Lady Radio sulle possibili mosse sul mercato della Fiorentina per il centrocampo. Queste le sue dichiarazioni: “Mandragora ha tutte le caratteristiche per fare bene, soprattutto con un allenatore molto bravo come Italiano. Può giocare nello stesso ruolo di Torreira. Non arriverebbe anche a cifre folli, i giovani italiani non vengono considerati. Secondo me chi lavora nel settore non conosce il vivaio italiano”

E su Verratti: “E’ stato vicino alla Fiorentina, si parlò di uno scambio con Ljajic, ma non se ne fece di nulla. Lui voleva la Juventus, ma non andò neanche lì perché alla fine i conti devono essere fatti con me”