Sebastiani: “Torreira uno dei migliori, la Fiorentina faccia le sue valutazioni. Biraghi? E’ stato criticato, ora è un leader”

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato a Lady Radio del centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira che proprio lui ha portato in Italia: “In Italia è uno dei migliori nel suo ruolo, ha fatto molto in maglia viola ma anche precedentemente con Sampdoria e Pescara. Non conosco le situazioni contrattuali e non voglio entrare nel merito, però la società deve fare le sue valutazioni. Ai tifosi dispiacerà se Torreira andrà via”.

E poi su Biraghi, anche lui passato da Pescara, ha aggiunto: “Quando lo presi era stato un po’ dimenticato in Italia. Nonostante una stagione pessima a livello di squadra, lui fece bene e fu notato dalla Fiorentina. A Firenze all’inizio veniva criticato, ma poi si è imposto come capitano e come leader. Ce ne sono pochi di mancini come lui, farà ancora parlare di sè”.