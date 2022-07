Seconda estate al bivio

E’ un’altra estate al bivio, per Nikola Milenkovic. Terminato il campionato, concluso con la qualificazione in Conference League da parte della Fiorentina, il difensore serbo sembrava già pronto a spiccare il volo verso altri lidi.

Con il passare dei giorni, le sirene dei grandi club, si sono affievolite. Ed una partenza di Milenkovic in questa sessione di mercato, non sembra più, così scontata. Quel che è certo, è che la Fiorentina, farà di tutto per trattenere il suo gigante serbo, anche se le porte ad un eventuale cessione restano aperte.