Secondo il CIES la Fiorentina vale addirittura più dell’Atalanta; un giovane viola invece sale sul podio di una speciale classifica europea

Il CIES ha pubblicato il 287esimo rapporto tra statistiche e dati. Tra questi l’organizzazione ha stilato la classifica dei giocatori che hanno raggiunto più precocemente le cento presenze in un campionato di prima divisione in tutta Europa. Il più giovane è Gianluigi Donnarumma con la centesima presenza fatta a 19,17 anni; lo segue il portiere francese di proprietà della Fiorentina, Alban Lafont, che ha superato la quota 100 a 19.65 anni.

Nella classifica, ristretta però alla Serie A, ci rientra anche Chiesa che si attesta al terzo posto in Serie A con 21,6 anni alla centesima presenza.

Sempre il CIES ha stilato la classifica per quanto concerne il valore monetario delle varie squadre( i venti giocatori più costosi ndr), la formazione del presidente Commisso è settima con 343 Milioni stimati, sopra addirittura all’Atalanta, fresca di qualificazione europea. Una posizione che, guardando la classifica, non rispetta il reale stato della Fiorentina. I viola sono davanti anche Parma, Bologna, Sassuolo e Cagliari che, in Serie A, li precedono.