Seculin: “Se la Fiorentina in porta prende uno dei nomi fatti, cadrebbe in piedi. Dovessi scegliere prenderei Vicario”

L’ex portiere della Fiorentina Andrea Seculin, adesso alla Pistoiese, ha parlato a tuttomercatoweb.com sulla questione estremi difensori per la prossima stagione in casa viola. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono contentissimo che la Fiorentina abbia ritrovato l’Europa, è una piazza che la merita. È stato un grande campionato, potevano fare pure qualcosina in più. Hanno gettato le basi per cose importanti. Terracciano? Eravamo compagni all’Avellino tanti anni fa. È un ottimo portiere e ha fatto un’ottima stagione, partendo da riserva per conquistarsi il posto. Non so che piani avrà la società, ma ha dimostrato di meritarsi la Serie A. Mi ha colpito la sua continuità, ha dato sicurezza e sapeva giocare coi piedi come voleva l’allenatore. Qualche errore c’è stato ma sono piccolezze. Chi consiglierei alla Viola? Con chiunque dei nomi fatti cadrebbe in piedi. Lo stesso Gollini è su certi livelli da tanti anni… Dovessi scegliere, però direi Vicario. Sembra anche un bravo ragazzo”.