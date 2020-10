Segna Simeone, Sottil realizza il suo primo gol in Serie A e il Cagliari cala il poker contro il Crotone Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo delle 12:30 il Cagliari allenato da Di Francesco vince per 4-2 contro il Crotone. Aprono le marcature gli ospiti nel primo tempo con il gol di Messias, ma pareggia i conti poco dopo Lykogiannis. I padroni di casa vanno poi in vantaggio con l’ex attaccante della Fiorentina Simeone, ma la squadra di Stroppa riprende gli avversari con la rete di Molina. A fine primo tempo sigla il 3-2 Sottil di testa: l’esterno di proprietà viola in prestito al club sardo mette a così a segno il suo primo gol in Serie A. Nella ripresa l’espulsione di Cigarini per il Crotone apre la strada per il poker dei rossoblù firmato da Joao Pedro. Il Cagliari supera così per il momento la Fiorentina e va 7 punti, mentre il Crotone resta in fondo alla classifica a quota 1.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 12, Sassuolo 11, Inter 10, Atalanta, Sampdoria 9, Juventus, Napoli 8, Cagliari, Lazio, Roma, Verona 7, Benevento 6, Fiorentina, Spezia, Genoa 4, Bologna, Parma, Udinese 3, Crotone, Torino 1.