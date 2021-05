Segnali di fine ciclo anche a Verona? Juric e un trend in netto calo che può preludere all’addio

Sembrava destinato a chiudersi dopo appena un anno l’avventura di Ivan Juric a Verona, perché la Fiorentina a lui si era interessata eccome e senza la scelta personale di Commisso, probabilmente l’avrebbe anche messo sotto contratto. Poi il dietrofront appunto e la conferma di Iachini, mentre il tecnico croato ha continuato a fare miracoli sotto l’Arena, con una rosa rivoluzionata e composta in gran parte da giocatori tutti da scoprire. I miracoli però si sono decisamente attenuati o addirittura spenti da un paio di mesi a questa parte: dopo la vittoria di Benevento infatti, la formazione gialloblu ha tirato un po’ i remi in barca, vincendo poi solo 1 delle successive 9 gare e pareggiando ieri con lo Spezia. La salvezza non è in discussione ma il gap dal Sassuolo, che era appaiato ai veronesi fino a poco tempo fa, si è allargato fino a una decina di punti: un calo verticale per la squadra di Juric, che sa molto anche di possibile addio. Non però in direzione Fiorentina, per la quale ad oggi non rappresenta ancora una prima scelta.