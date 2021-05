Sei anni fa la Fiorentina si giocava un posto in finale di Europa League, ma a Siviglia niente andò per il verso giusto VIDEO

Era il 7 maggio 2015, precisamente sei anni fa. La Fiorentina scendeva in campo al Ramón Sánchez-Pizjuán per giocare contro il Siviglia la semifinale di andata dell’Europa League. Uno dei risultati recenti più importanti per la squadra viola, ma non per i risultati ottenuti quella sera e al ritorno al Franchi. In quell’occasione la squadra guidata da Vincenzo Motella venne sconfitta per 3-0 grazie alla doppietta di Vidal e al gol di Gameiro, Un risultato secco e ampio che non lasciò margine per la tanto sperata rimonta al ritorno (gara finita 2-0 per gli spagnoli). La UEFA ha ricordato quella partita con un video sui propri canali social

⚪️🔴 Aleix Vidal and Kevin Gameiro got the goals as Sevilla beat Fiorentina 3-0 #OTD in 2015 🏆2⃣0⃣1⃣5⃣@SevillaFC | #UEL pic.twitter.com/TJ7vmXHIlJ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 7, 2021