Sei giorni di vacanza: Il programma natalizio della Fiorentina

Il tour de force della Fiorentina sta volgendo al termine. Dopo la partita contro la Juventus in programma domani sera allo Stadium, i giocatori beneficheranno di qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti. Il tecnico viola, Cesare Prandelli, ha deciso di concedere alla propria rosa sei giorni di vacanza per permettere ai calciatori di trascorrere le festività natalizie assieme ai propri cari.

Dal 23 dunque, la Fiorentina si ritroverà al centro sportivo il 28 per sottoporsi all’ormai consueto ciclo di tamponi. Dopodiché, la squadra tornerà in campo per cominciare a preparare la partita contro il Bologna. Gli stranieri potranno tornare in patria, ma al loro rientro dovranno seguire le disposizioni, ancora non comunicate dall’Asl.