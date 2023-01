Sei nomi per l’attacco in caso di cessione eccellente là davanti. C’è una novità sul taccuino di Pradè

La Nazione in edicola questa mattina propone i sei nomi per l’attacco che la Fiorentina sta vagliando per rinforzare il reparto offensivo. Se si andrà su uno di questi profili, con tutta probabilità, ci sarà una cessione eccellente là davanti. Riflessioni in corso su Jovic, mentre Cabral è ancora ai box.

Serve qualcuno con i gol nelle gambe, ma a gennaio si sa, è tutto molto più complicato. Si segue Andrea Petagna, attaccante del Monza che i brianzoli potrebbero dover riscattare in caso di salvezza. Cercano minuti anche i due centravanti della Roma Belotti e Shomurodov. Piace anche Beto dell’Udnese, ma il suo prezzo è alto (circa 25 mln). Anche Henry cerca riscatto dopo il flop all’Hellas. Il nome nuovo è quello di Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce in prestito dal Milan.