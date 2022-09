Sella: “Il mercato della Fiorentina rispetto allo scorso anno è stato positivo, la squadra si è rinforzata. Saponara può aiutare Italiano”

L’ex calciatore della Fiorentina Ezio Sella, a TMW, ha analizzato così il momento viola: In effetti c’è una difficoltà nel settore offensivo, si fa fatica a trovare il gol. Se non concretizzi, il possesso palla finalizzato al gol non serve. Barak è un giocatore importante che potrebbe risolvere il problema di Italiano, che deve trovare delle soluzioni in zona gol a prescindere dagli attaccanti. Il mercato della Fiorentina rispetto allo scorso anno è stato positivo, la squadra si è rinforzata, sta mancando continuità. E’ una squadra che deve trovare una solidità di gioco”.

Poi ha continuato: “Credo che Saponara abbia grande qualità, è un giocatore ritrovato e potrà darà qualità anche nella fase offensiva”.