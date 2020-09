Sella: “La Fiorentina ha fatto un buon mercato e può puntare a posizioni importanti. Su Piatek ho tanti dubbi”

L’ex giocatore della Fiorentina, Ezio Sella è intervenuto a Lady Radio parlando dell’inizio del campionato viola: “La Fiorentina ha iniziato bene, non meritava la sconfitta a San Siro. Ha fatto buon mercato, la Fiorentina può fare un campionato ottimo puntando a qualche posizione importante”

E sull’attacco: “Per Piatek ho grossi dubbi, ha fatto bene solo un anno e poi è sparito. Gioca solo per se stesso, se non fa goal è inutile.

Se la Fiorentina deve cercare un centravanti, io prenderei un giovane. Uno che faccia giocare bene anche gli altri. Non andrei a prendere attaccanti che sono solo bravi nel realizzare, io prenderei un attaccante che abbia caratteristiche di aiuto ma che segni tanti gol”.