Sella: “La Fiorentina si salva con 2-3 giornate d’anticipo. Montella? Bisogna capitare al posto giusto nel momento giusto”

Ex attaccante di scuola Roma ma con un bel passato anche alla Fiorentina, Ezio Sella a Tmw Radio ha parlato di questo scorcio finale di campionato per la squadra viola e di ciò che caratterizzerà il futuro immediato: “Sono convinto che bisogna stare molto attenti quando ci si ritrova in certe posizioni di classifica. Credo però che la rosa della Fiorentina può arrivare tranquillamente a salvarsi due-tre giornate prima della fine del campionato, e in questo Iachini è molto bravo. Montella finito nel tritacarne? Sappiamo che in Italia l’equilibrio non esiste, lui è una persona di competenza, curiosa, che si aggiorna e sa far giocare bene le sue squadre. E ve lo dico perché l’ho visto in azione tre-quattro giorni quando era alla Fiorentina. Ha le caratteristiche di un allenatore che può far bene, ma a volte serve pure la fortuna di capitare al posto giusto nel momento giusto”.