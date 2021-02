Sella: “Tre partite abbordabili? La Fiorentina ha qualcosa in più ma quando inizi male e non trovi la quadratura, psicologicamente vai in difficoltà”

Ezio Sella, doppio ex di Fiorentina e Sampdoria (prossimo avversario dei viola) a Lady Radio ha fatto il punto sulla situazione dei gigliati: “Tre partite abbordabili per i viola? Le squadre che deve affrontare sono alla portata, la Fiorentina ha qualcosa in più ma quando inizi male e non trovi la quadratura, psicologicamente vai in difficoltà. Spero possa fare più punti possibili per togliersi dalla zona difficile. Ribery fa la differenza nonostante l’età e la non continuità. Ha le giocate per risolvere le partite, sia per Vlahovic che per la squadra che trascina con la personalità e il talento. Vlahovic ha grandissime qualità tecniche e fisiche, anche se ha periodo di appannamento, Prandelli gli dà grande fiducia, per il futuro diventerà un giocatore importante”.

