Sella: “Uno dei punti deboli della Fiorentina è la difesa. Si nota l’assenza di Vlahovic”

Il doppio ex di Fiorentina e Roma Ezio Sella ha parlato della partita di domani tra le due squadre a Centro Suono Sport.

“Anche se viene da un periodo negativo, la squadra di Italiano ha fatto spesso ottime prestazioni. Non c’è più Vlahovic e quella del serbo è un’assenza che si nota, perché la squadra fa più fatica a trovare la via del gol. Nonostante questo, provano sempre a giocare in modo propositivo e rimangono una squadra pericolosa. La Roma, invece, ha trovato la giusta quadratura: i giallorossi subiscono poco e difendono bene. Penso che Mourinho imposterà una partita difensiva, provando poi a colpire in ripartenza. Uno dei punti deboli della Fiorentina è la difesa”.