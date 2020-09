Sema e Torreira, se arriveranno segnali di disponibilità, Fiorentina pronta a “sparare” i colpi

Torreira da una parte, Sema dall’altra. Secondo quanto riporta Tuttosport, se arriveranno segnali di disponibilità da parte dei rispettivi club ad abbassare le richieste e rivedere le modalità di cessione la Fiorentina si muoverà decisa per accelerare le eventuali trattative e portarsi a casa i due giocatori. L’uruguaiano dell’Arsenal e l’esterno svedese rientrato al Watford dopo la stagione all’Udinese rappresentano da tempo gli obiettivi per il club viola per soddisfare le richieste di Iachini. Non si tratta di operazioni, specie per Torreira (su cui c’è anche il Torino) le richieste dell’Arsenal sono ritenute eccessive (intorno ai 24-25 milioni) anche perché la società inglese non contempla nessun’altra formula che non sia la cessione a titolo definitivo. La Fiorentina conta… sul trascorrere del tempo, più si avvicinerà la data di chiusura del mercato più potrebbero aprirsi degli spiragli, potendo peraltro contare sul desiderio del giocatore di tornare in Italia.

