Semaforo verde per le fognature del Viola Park. La Fiorentina vuole il rispetto rigoroso del cronoprogramma

Semaforo verde per le fognature del Viola Park. A darlo è stata la giunta di Bagno a Ripoli dopo aver ricevuto dalla Fiorentina l’intera documentazione necessaria per portare avanti il cantiere sul fronte scarichi.

Su La Nazione di oggi, si legge che non appena sarà formalizzata la fideiussione necessaria a garanzia dei lavori potranno essere forniti i permessi per partire anche con i lavori che sono ritenuti fondamentali dal club viola per realizzare l’opera.

Tutto deve essere pronto quanto prima nei programmi del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e anche del direttore generale, Joe Barone. Per fine marzo deve arrivare la conclusione dei lavori. La disdetta del contratto con Moena e la decisione di fare il ritiro a Firenze, obbliga a rispettare il cronoprogramma.

Per quanto riguarda il parcheggio, i lavori definitivi andranno di pari passo a quelli che porteranno il tram a Bagno a Ripoli, dunque con tempistica piuttosto lunga. Sarà comunque individuata una soluzione temporanea per ovviare al problema.