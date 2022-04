“Sembrava che fosse la Fiorentina a giocare per il titolo. C’è stata una netta sproporzione in mezzo al campo”

Gianfranco Lucariello, giornalista di sponda napoletana, ha fatto delle osservazioni particolari in un programma radiofonico su Radio Amore Campania. Ecco quanto affermato: “Contro la Fiorentina c’è stata una sproporzione a centrocampo, i viola l’hanno vinta in quella posizione, in mezzo al campo. Il Napoli ha giocato in nove con Zielinski e Fabian Ruiz in mezzo. Non si capiva nulla, giravano a vuoto. Zielinski chi l’ha visto? Era un fantasma contro la Fiorentina“.

Ancora: “Quello che mancava contro la Fiorentina era la protezione a centrocampo. Il Napoli lottava per il titolo e doveva mangiarseli. Sembrava che giocassero loro per lo scudetto“.