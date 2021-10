Sembrava tutto fatto per l’arrivo a Firenze di un difensore spagnolo in estate. E adesso la Fiorentina…

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com era tutto fatto in estate per l’arrivo alla Fiorentina di Unai Nunez, difensore spagnolo classe 1997 dell’Athletic Bilbao. A fermare tutto sarebbe stato l’allenatore dei baschi Marcelino con la sua ferma volontà di trattenere il giocatore in Spagna. L’affare però non sarebbe svanito del tutto, con l’interesse della Fiorentina che sarebbe ancora vivo.

A gennaio il discorso tra le parti si potrebbe riaprire, nonostante il reparto arretrato viola (specialmente quello dei centrali) sembra già ben assortito.