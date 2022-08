Semioli: “I preliminari ad agosto sono sempre insidiosi, passerà chi avrà più fame. Sottil? La Fiorentina fa bene a puntare su di lui”

L’ex giocatore della Fiorentina Franco Semioli ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Quella della Coppa UEFA 2007/08 fu una bella cavalcata, la nostra era una grande squadra. C’erano giocatori e personalità importanti, non è un caso che poi giocammo per due anni consecutivi la Champions League. Preliminare? Le partite di inizio stagione nascondono sempre delle insidie, ma questo vale sia per la Fiorentina che per il Twente. Passerà chi avrà più equilibrio e più fame”.

E poi ha aggiunto: “Il rischio può essere più relativo alla condizione fisica, però sulla doppia sfida i valori tecnici possono emergere. Esterni offensivi? Nico Gonzalez e Ikonè sono imprendibili e hanno grandi qualità, Sottil sta crescendo e la Fiorentina fa bene a puntare su di lui. Poi c’è l’esperienza di Saponara, che fa sempre comodo specialmente in certe partite”.