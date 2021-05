Semplici: “Con la Fiorentina hanno prevalso le paure di entrambe le squadre. In molti al mio arrivo…”

Furante la conferenza stampa di questo pomeriggio, alla vigilia della sfida contro il Milan di Stefano Pioli, l’allenatore del Cagliari Leonardo Semplici, commentando il fatto che i sardi saranno gli ultimi a scendere in campo e che potrebbero raggiungere la salvezza anche senza giocare, è tornato a parlare della sfida di mercoledì contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Mercoledì eravamo i primi a scendere in campo, domani sera saremo gli ultimi, ma la vivremo come sempre, con grande serenità. Io sicuramente preparerò al meglio la partita contro una squadra forte come il Milan, senza troppe preoccupazioni: noi dobbiamo pensare a noi, dato che il nostro futuro dipende solo dalle nostre prestazioni e siamo concentratissimi su questo aspetto. Riguardo la gara di mercoledì contro la Fiorentina, ci sarebbe piaciuto chiudere il discorso ma non è stato possibile, sicuramente la paura di perdere alla fine l’ha fatta da padrona. Dispiace, ma se al mio arrivo mi avessero detto che ci saremmo giocati la salvezza a due giornate dal termine penso che ognuno di noi avrebbe firmato con i gomiti: bisogna anche saper apprezzare quel tipo di partita in un momento cruciale della stagione, per quanto a tutti avrebbe fatto piacere fare qualcosa di più come ho detto a fine gara. Sappiamo il percorso che abbiamo fatto, continuiamo con fiducia come abbiamo fatto, cercando di andare a chiuderla domani sera”.