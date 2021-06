Semplici: “Cragno è un grande portiere, nel giro della Nazionale. Se partisse, perderemmo un punto di riferimento”

Nel corso di un’intervista per il Corriere dello Sport il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha parlato di Alessio Cragno, portiere più volte accostato alla Fiorentina: “Se partisse mi dispiacerebbe molto, come ragazzo e come portiere. Non è agli Europei ma è nel giro della Nazionale e perderemmo un punto di riferimento importante. Vicario ha fatto bene quando è stato chiamato in causa in sua assenza ed è un giocatore di grande prospettiva. Valuteremo, in caso di necessità, se puntare su di lui, ma ancora è un discorso prematuro”.