Semplici: “I gol di Torreira una sorpresa positiva, ma si vede che la società ha fatto altre scelte. Vicario o Gollini? Li conosco entrambi, hanno un passato diverso”

Leonardo Semplici, ex tecnico della Primavera viola, ha parlato del mercato della Fiorentina, alla luce degli addii di Torreira e Odriozola. Sentite cosa ha detto, anche sulla scelta del prossimo portiere:

“Sono due giocatori importanti: Torreira è stato un fondamentale per la sua personalità ma anche per i gol che ha segnato: una vera sorpresa positiva per me. La società però ha individuato Amrabat in quella posizione, spero che sia stata una scelta condivisa anche con l’allenatore”.

Su Vicario e Gollini infine: “Vicario l’ho lanciato io a Cagliari e con l’esperienza maturata ad Empoli è cresciuto molto. Credo che sia pronto per il salto di qualità, magari anche con la Fiorentina. Gollini ha un’età diversa e ha anche giocato in campionati differenti. Li conosco entrambi ma dipende dalla società se vuole un portiere affermato oppure uno in crescita come Vicario“.