Semplici: “Igor a Firenze ha trovato un allenatore che lo ha fatto migliorare tanto. Vicario…”

Leonardo Semplici, ex allenatore viola attualmente senza squadra dopo l’esperienza al Cagliari, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole: “Ho allenato Igor per 6 mesi e avevo visto le sue potenzialità. A Firenze ha trovato un allenatore che gli ha permesso di crescere tanto. Italiano a creduto in lui, così come in Duncan. Il loro miglioramento è un grande segnale per la squadra viola”.

Ho avuto sia Vicario che Milinkovic-Savic: il primo sarebbe un grande investimento per la squadra viola. Il serbo ha buoni piedi, ma con me ha trovato poco spazio”.