Semplici: “Igor è uno dei giocatori a cui sono più legato. Ha fatto dei passi in avanti notevoli”

L’ex tecnico della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici, visto anche in Serie A sulle panchine di SPAL e Cagliari, ha parlato a Radio Sportiva soffermandosi anche su un attuale giocatore viola.

“A molti miei calciatori sono ancora molto legato, ad alcuni in modo particolare come Meret, Igor, Lazzari e Strefezza. Per me il piacere più bello è affrontarli in campi importanti della Serie A: grazie alle loro qualità hanno fatto dei passi in avanti molto importanti all’interno delle loro carriere”.

Semplici si sofferma poi sull’esperienza al Cagliari: “Ho soltanto ottimi ricordi, è stata un’incredibile avventura. Sembrava impossibile che ci dovessimo salvare, ma alla fine ce l’hanno fatta. Nella passata stagione, purtroppo, non c’erano i presupposti per proseguire insieme e la retrocessione in B mi è dispiaciuta molto”.