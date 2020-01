Semplici: “Il pareggio sarebbe stato più giusto ma la Fiorentina è di un altro livello rispetto a noi”

L’allenatore della SPAL ed ex Fiorentina, Leonardo Semplici, ha parlato a Sky, ecco le sue parole del post partita: “Se sbagli certi gol poi diventa difficile portare a casa il risultato. La squadra ha giocato bene, con fiducia ma purtroppo usciamo un’altra volta sconfitti. Dispiace perchè venire a Firenze e fare questo tipo di partita non è da tutti ma ci manca sempre qualcosa. Il pareggio ci sarebbe stato e sarebbe stato più giusto ma la Fiorentina è di un altro livello rispetto a noi, bisogna continuare a credere a quello che facciamo, bisogna darsi una smossa. La squadra si espressa con personalità e coraggio, non abbiamo niente da perdere visto l’ultimo posto in classifica.