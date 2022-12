Semplici: “Importante recuperare Castrovilli, ma ci vorrà un po’ con lui. Kouamé è perfetto per Italiano, è migliorato anche Ikoné”

L’allenatore ex Fiorentina Primavera Leonardo Semplici è intervenuto a Radio Toscana per commentare la situazione in casa viola: “Per quanto riguarda Castrovilli, non potrà essere nelle condizioni ottimali nell’immediato: per rivederlo al top, ci vorrà almeno un anno dall’operazione, quindi ancora qualche mese. Il suo recupero è comunque importante“.

Sulla ripresa del campionato a gennaio: “Difficile prevedere le conseguenze di una sosta inedita. Le squadre dovranno ripartire da una condizione diversa. La Fiorentina, dopo le difficoltà dell’inizio, può recuperare il terreno perso e disputare un finale importante, visti i rientri di tanti giocatori chiave. Da Gonzalez e Sottil, tuttavia, i gol non sono arrivati sempre. La società potrebbe e dovrebbe cercare un giocatore che dia qual qualcosa in più a questa rosa“.

Sugli esterni della Fiorentina: “Kouamé è indubbiamente la sorpresa della stagione: si è guadagnato la conferma tramite le prestazioni, è utilissimo al gioco di Italiano. Sono convinto che possa continuare così. Ikoné? Doveva adattarsi, penso che dopo un anno ce l’abbia fatta. La sosta può avergli fatto bene”.

Sulla suggestione Cragno: “Beh, lui è di Firenze, verrebbe molto volentieri alla Fiorentina. Però non so se ne sarebbe così convinto: vuole la titolarità e la merita, per me è un portiere da Serie A. Vicario? Un ragazzo straordinario, bravo portiere e ottimo professionista. Si è guadagnato tutto questo”.