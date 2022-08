Semplici: “Italiano non cambia i giocatori per fare dispetto a qualcuno. Noi fiorentini spesso giudichiamo in maniera affrettata, questa squadra farà bene”

L’ex allenatore di Spal e Cagliari nonché tifoso viola Leonardo Semplici ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Ieri l’Empoli si è difeso con ordine, facendo in generale un’ottima gara. Dalla Fiorentina tutti si aspettano di più ma io credo che Italiano sappia quali sono le cose che non sono andate bene. Giocare ogni tre giorni è difficile e ci sta di non trovare sempre la giusta concentrazione, ma comunque la Fiorentina ha i mezzi per crescere”.

E poi ha aggiunto: “Cambiare tanti uomini ogni partita significa anche rischiare di perdere gli equilibri, ieri ad essere sincero la Fiorentina non avrebbe meritato la vittoria. Però è vero anche che se Italiano fa determinate scelte non è per fare dispetto a qualcuno, ma perché lo ritiene opportuno. E’ tipico di noi fiorentini fare polemica e giudicare in maniera affrettata, ma questa è una squadra che può disputare un bel campionato. Barak? Avrà bisogno di adattarsi al gioco di Italiano, ma è uno che sa fare gol ed è anche ben messo fisicamente”.