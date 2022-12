Semplici: “Jovic ha qualità importanti, un mese e mezzo che può portare lui ad essere più preciso sotto porta. La Conference l’inizio di un percorso per puntare a qualcosa di più importante”

Un fiorentino che ha allenato la Primavera della Fiorentina, oltre a diverse squadre di Serie A. Leonardo Semplici è ora in attesa di una chiamata, ma nel frattempo ha seguito le vicende del club viola: “In Conference League è il primo anno dopo molto tempo fuori dalle coppe europee – ha detto Semplici a Footballnews24.it – quindi credo serva di esperienza sia alla società che allo staff e i vari calciatori, con qualcuno che non aveva mai disputato competizioni continentali e mi auguro sarà un percorso che possa portare la Fiorentina a competere con maggior forza e puntare a qualcosa di più importante”.

Poi ha aggiunto: “Sicuramente è una squadra competitiva che ha sofferto l’aspetto del gol e in un momento avevano perso anche equilibrio subendo troppo, ma nelle ultime partite mi sembra abbiamo ritrovato la forza e sicurezza che avevano dimostrato l’anno passato. Alla ripresa è chiaro che dovrà proseguire sull’onda degli ultimi risultati raggiunti prima della sosta dando quella continuità che società e piazza si meritano”.

Una Fiorentina che ha palesato qualche problema in attacco nella prima parte di questa stagione: “Per quanto riguarda l’attaccante è ovvio che quando perdi uno come Vlahovic che faceva un gol a partita diventa difficile poterlo rimpiazzare. Io credo che Jovic abbia qualità importanti altrimenti non sarebbe passato dal Real Madrid e mi auguro che questo mese e mezzo che la squadra è stata ferma sia servito ai giocatori e al Mister Italiano di aggiustare quei meccanismi che possono portare lui ed altri calciatori ad essere più precisi sotto porta”.