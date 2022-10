Semplici: “La Fiorentina deve intraprendere un percorso più ambizioso rispetto a quello attuale. Le problematiche non sono soltanto in attacco, ma anche a centrocampo”

L’ex allenatore della Primavera della Fiorentina Leonardo Semplici ha espresso a Radio Bruno le sue impressioni per la la gara di stasera tra i viola e il Lecce allenato da Marco Baroni, tecnico originario di Tavarnuzze come lui: “Con Baroni siamo compaesani e grandi amici, abbiamo anche giocato insieme. Stasera sarà una partita importante per tutti, soprattutto per la Fiorentina. Purtroppo le premesse di inizio campionato non sono state rispettate. La squadra viola arriva da una sconfitta con la Lazio, ma sulla carta è favorita. Il Lecce è una buona squadra, mette tutti in difficoltà. Il percorso della Fiorentina è più ambizioso rispetto a quello attuale”.

E poi dichiara: “Non è soltanto un fatto di gol, la Fiorentina ha problemi anche a centrocampo. La squadra sta cercando di servire gli attaccanti nel modo migliore e di trovare l’equilibrio adeguato”.