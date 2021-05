Semplici: “Non penso a Benevento e Fiorentina: viviamo ogni gara come fosse l’ultima”

Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici, durante la conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Napoli, ha avuto modo di commentare la situazione della sua squadra in vista del rush finale: le prossime 3 partite, tra cui lo scontro diretto contro la Fiorentina di Beppe Iachini, diranno molto sul futuro del club sardo. Queste le sue parole: “Siamo abituati a vivere partita dopo partita, il Napoli è una squadra che come l’Atalanta sta giocando un calcio davvero importante, sarà una gara difficilissima. Sarà importante per noi affrontarla con grande rispetto e con la consapevolezza di mettere in campo le nostre qualità tecniche, indipendentemente dal nome dell’avversario. Un turno di riposo a Joao Pedro? So che è diffidato ma non ho ancora deciso: sicuramente questa è una possibilità. A prescindere da chi giocherà, sono certo che chi sarà in campo darà il massimo. In vista delle due gare salvezza contro Benevento e Fiorentina è possibile far riposare qualcuno? C’è qualcosa che fa paura in vista del futuro? Vedremo se preservare qualche giocatore, ma noi viviamo questa gara come se fosse l’ultima: dobbiamo mettere una formazione che sia al top. Oggi c’è il Napoli e bisogna provare a portare via un risultato positivo, questa partita dobbiamo giocarcela nel migliore dei modi. Paure o preoccupazioni non ne ho, so di avere a disposizione un gruppo importante e sta a noi tenerlo sempre sul pezzo a livello di mentalità.”