Semplici: “Per noi fiorentini oggi è la partita dell’anno. Turn over? Serve ma cambiandone tanti si fatica a coprire le lacune”

Sulla partita del ‘Franchi’ si è espresso a Tmw anche l’allenatore e tifoso viola Leonardo Semplici:

“Per noi fiorentini è la partita dell’anno, mi auguro che la Fiorentina possa riscattarsi dopo il passo falso di Udine. È chiaro che i viola affronteranno una squadra forte e di valore, una Juve che sta recuperando giocatori. Sarà una bella gara, molto intensa, in cui la Fiorentina dovrà stare attenta fra le altre cose al ritorno di Di Maria. Le critiche a Italiano per l’eccessivo turnover? Il turnover è necessario viste le tante partite ravvicinate, ma è chiaro che quando cambi diversi calciatori puoi sopperire meno facilmente a certe mancanze. Non è solo la Fiorentina a fare il turnover comunque, molte squadre saranno costrette a farlo con così tanti impegni”.