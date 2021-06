Semplici punta un ex centrocampista della Fiorentina

Dopo la clamorosa salvezza raggiunta in questa stagione, Leonardo Semplici si appresta ad affrontare una nuova stagione sulla panchina del Cagliari: le linee guida sono già state decise da tempo, in questi giorni sono partiti i primi casting di mercato. Nella giornata di ieri a Milano, il ds del club sardo Capozucca si è incontrato con l’agente di mercato Giuffrida, procuratore tra gli altri di Vicario e Cragno. Oltre a parlare del futuro dei suoi assistiti si sarebbe parlato anche dell’ex centrocampista della Fiorentina Kevin Agudelo: fu proprio Capozucca a portare il colombiano al Genoa nell’estate del 2019. Il classe ’98 di Puerto Caicedo fu acquistato dai colombiani dell’Atlético Huila grazie a un’intuizione dell’attuale uomo mercato del Cagliari.

Nonostante la salvezza raggiunta, lo Spezia, forse anche a causa del’elevato costo del cartellino, non ha esercitato il riscatto previsto entro fine del campionato lasciando di fatto tornare il giocatore al Genoa. A Genova lo spazio non è troppo e Semplici lo studia da mesi: secondo quando riportato da Centotrentuno.com la trattativa si potrebbe sbloccare già nei prossimi giorni. Velocità, cambio di ritmo, duttilità, Agudelo può giocare sia come esterno d’attacco che come trequartista, ma si adatta anche in mezzo al campo oltre che nella posizione di falso nove nella quale ha ben fatto in alcune gare con lo Spezia. Il Genoa non dovrebbe opporre resistenza a una cessione, magari con la stessa formula utilizzata con il club bianconero la passata estate. Prestito con diritto di riscatto, una soluzione che accontenterebbe sicuramente il Cagliari.