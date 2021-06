Semplici: “Tentato dalla Fiorentina? Sono tifoso fin da bambino ma ora cuore e testa sono solo sul Cagliari…”

Ex tecnico della Primavera viola, tifoso della Fiorentina ma negli ultimi mesi rientrato in corsa per salvare il Cagliari. A Leonardo Semplici è stato chiesto dal Corriere dello Sport, di una possibile tentazione viola, vista la girandola di panchine di queste settimane: “Sono di Firenze, fiorentino e tifoso fin da bambino. Ma in questo momento non ho mai pensato a questa eventualità, perché i miei pensieri, il mio cuore e tutto me stesso è concentrato sul Cagliari e sui colori rossoblu”.