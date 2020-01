Semplici torna al Franchi lottando per la salvezza e per la panchina, contro una Fiorentina che sarebbe potuta essere la sua

Chi vivrà la partita di oggi in un modo sicuramente speciale sarà Leonardo Semplici. L’allenatore di Sangiminiano arriva al Franchi per lottare con la sua SPAL per la salvezza, ma anche per lottare per rimanere sulla panchina del club estense. Una possibile sconfitta a Firenze infatti metterebbe a serio rischio la sua permanenza a Ferrara. Di fronte ci sarà la Fio rentina, squadra che poteva essere proprio la sua. Come ricorda il Corriere Fiorentino questa mattina infatti, prima di riconfermare Montella, le idee per la panchina viola erano Maran e proprio Semplici. Il patron viola poi ha optato per la riconferma dell’allenatore partenopeo. Insomma, per Leonardo oggi non saranno emozioni “Semplici” da gestire.