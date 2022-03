Sempre il solito Felipe Melo. L’ex centrocampista della Fiorentina tra grinta e carisma

L’ex centrocampista della Fiorentina, Felipe Melo, a 38 anni continua a far parlare di sé anche in Brasile La notte scorsa è andata in scena l’andata della finale del campionato Carioca tra Flamengo e Fluminese (sua attuale squadra), l’accesissimo derby Fla-Flu.

Il classe ’83 è stato protagonista della gara. Già al 7′ l’ex viola ha rimediato un cartellino giallo, rischiando più volte la seconda ammonizione chiesta a gran voce dagli avversari. Melo, per surriscaldare ulteriormente il clima della gara, si è poi lasciato andare ad un’esultanza veemente e grintosa, quasi rabbiosa. Infine, al momento della sostituzione al 69’, il brasiliano ha provocato i tifosi del Flamengo che lo insultavano, rispondendo ai fischi mimando l’alzata di un trofeo. La Fluminense alla fine ha potuto festeggiare grazie alla doppietta firmata in due minuti, all’83’ e all’85’, da Germàn Cano. Tra due giorni il secondo atto di questa finale caldissima.