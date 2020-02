Sempre il solito Tomovic: una sua ingenuità costa caro alla SPAL

Piove sul bagnato per l’ex difensore della Fiorentina Nenad Tomovic, che anche con la maglia della SPAL non è esente dai suoi soliti errori grossolani. Oggi contro il Sassuolo, infatti, il serbo ha commesso un fallo da rigore, stendendo con una scivolata evitabile Boga. Il tutto è costato il gol del pareggio, e alla fine anche la sconfitta, alla SPAL. Insomma, all’interno di un contesto in difficoltà come quello della squadra di Semplici, ingenuità del genere rischiano di costare ancora più care. Ma per Tomovic si tratta di una caratteristica che a Firenze, purtroppo, conosciamo molto bene.