Sempre la stessa storia per la Fiorentina Femminile contro la Juve: k.o. secco ma viola sempre al vertice

Scontro diretto crudele per la Fiorentina Femminile che perde ancora contro la Juventus, prolungando la sua striscia negativa nei duelli con le bianconere: stavolta però la squadra di Panico si presentava a Torino davanti in classifica. Esito netto però quello del campo, con il 2-0 per la Juve firmato da Beerensteyn al 15′ e Bonansea al 66′. Per le bianconere anche due legni nel corso della gara mentre in classifica la Fiorentina resta al secondo posto, dietro alla Roma e con 1 punto di vantaggio su Inter e la stessa Juve.