Sempre più spesso in campo, con due alternative sul modulo. Qual è il posto più giusto per Mandragora?

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora sta scalando le classifiche e si conquista sempre più spazio all’interno del reparto viola. Ormai, il posto è quasi stabile, che sia accanto a Sofyan Amrabat o come mezzala nel classico centrocampo a tre.

L’analisi de La Nazione porta dunque al quesito cruciale: dove rende meglio il numero 38 della Fiorentina? ‘Classica’ posizione di play o 4-2-3-1 con l’ex Torino al fianco del marocchino: quale sarà la scelta di Italiano? Almeno fino ad oggi, sembrano queste le due uniche alternative per quanto riguarda il modulo. E intanto, Mandragora sgomita per piazzarsi in pianta stabile tra i titolari.