Sene e compagni stendono il Milan a Pistoia. La Fiorentina vola ai quarti del Torneo di Viareggio

Al Melani di Pistoia la Fiorentina Under 18 di mister Papalato si impone per 2-0 sul Milan nella gara valevole per gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio. Prova decisamente convincente della compagine dei giovani viola, che gestiscono molto bene la partita, meritando nettamente il successo sui rossoneri. Entrambe le reti della Fiorentina sono arrivate nella ripresa. Per conoscere l’avversario dei quarti di finale la squadra viola ora dovrà attendere il sorteggio.

Inizio di gara favorevole ai viola. Dopo un primo tiro murato, Sene sfiora il gol in apertura di gara. Al 7′ minuto il senegalese colpisce il palo sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale di Kayode. Una decina di minuti più tardi è ancora Sene a rendersi protagonista. Bellissimo il lancio di Biagetti a pescare il movimento della punta africana sulla destra, traversone basso e Falconi fallisce una grandissima occasione a porta praticamente sguarnita. Quasi imprendibile Sene nella prima frazione: il 2004 cresciuto nel Copertino costringe spesso gli avversari a spendere il fallo. Il Milan si fa vivo solo al 25′, con una conclusione di Omoregbe controllata senza problemi dal portiere gigliato Bertini. L’estremo difensore viola si supera però poco dopo prima su Eletu e poi su Anane, compiendo due stupende parate.

Sene ancora pericoloso al 30′ con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Atzeni, pallone fuori di poco e brivido per il portiere milanista Bartoccioni. Anche l’ultima vera occasione del primo tempo capita a Sene. Tiro da posizione defilata dell’attaccante della Fiorentina, respinta di Bartoccioni, quindi conclusione alta di Falconi. Le squadre rientrano negli spogliatoi per l’intervallo, con la prima frazione che si chiude sul risultato di 0-0.

In avvio di ripresa è la Fiorentina la prima a farsi viva in avanti: Farneti conclude ma non crea problemi al portiere rossonero. E’ invece Falconi a sbloccare il risultato al 55′; Bigozzi scambia con Farneti e poi si accentra da sinistra, cross che Sene non riesce ad impattare, Falconi si avventa sulla sfera: è 1-0. Primi cambi per la Fiorentina: entrano Aprili (ottimo il suo impatto sulla gara) e Gori, escono l’autore del gol Falconi e Farneti. E’ poi il turno di Marcucci e Vigiani, che al 71′ prendono il posto di Bigozzi e Cellai. Il 2-0 viola arriva all’80’, grazie a Lorenzo Aprili. Il centrocampista di Papalato fulmina in diagonale Bartoccioni. Grave errore in uscita del Milan, Sene ruba palla e smarca alla perfezione Aprili sganciatosi a sinistra: conclusione e raddoppio viola. Negli ultimi 10 minuti non succede niente di particolare e la gara termina perciò 2-0.