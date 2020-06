Senesi: “Togliere il Franchi da Campo di Marte comporterebbe contraccolpi per il quartiere. Vincoli? Il vecchio ‘Comunale’ è presente su tutti i libri di architettura…”

A Radio Bruno Toscana è intervenuto così Duilio Senesi, presidente dell’ordine degli Architetti di Firenze: “Togliere il Franchi da Campo di Marte comporterebbe contraccolpi per il quartiere. Per un architetto è affascinante intervenire su un impianto esistente e dargli nuova linfa, ma bisogna rispondere ad alcune esigenze come il confort dei tifosi. Fare lo STADIO a Campi Bisenzio avrebbe libertà progettuale perché non c’è nulla ma le difficoltà sono le infrastrutture. I vincoli sul vecchio Comunale? Ci andrei cauto perché lo stadio di Nervi è un’opera che è presente in tutti i libri di architettura e ingegneria moderna

0 0 vote Article Rating