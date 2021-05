Sensi e Augello: La rivoluzione della Fiorentina parte con una doppia idea

Stefano Sensi (Inter) e Tommaso Augello (Sampdoria): due nomi da accostare con decisione alla Fiorentina. Questo è quello che si legge stamani su La Nazione. Il club viola è pronto ad aprire una trattativa vera e propria per entrambi in vista della rivoluzione da apportare alla rosa attuale, prevista per la prossima estate.

Sensi (classe 1995) ha un contratto con l’Inter in scadenza nel giugno 2024 e una valutazione del cartellino che oscilla fra i 12 e i 15 milioni. E’ un centrocampista-regista che era stato avvicinato alla Sampdoria nei mesi in cui aveva come direttore sportivo Pradè. Operazione possibile o impossibile? L’Inter per ragioni di bilancio dovrà seguire un mercato estivo molto ’attento’ e di sicuro una cessione che potrà portare in cassa quasi una quindicina di milioni la prenderà in seria considerazione.

Augello invece è un terzino sinistro (classe 1994), valore di mercato intorno ai 5 milioni di euro, anche per il lungo contratto sottoscritto con i blucerchiati (giugno 2025). Nel suo caso la proposta di acquisto della Fiorentina sarà obiettivamente inferiore ai 5 milioni. Magari si punterà al prestito con un riscatto obbligatorio da far valere fra un anno, nell’estate del 2022.