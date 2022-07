Sensi esce definitivamente dai radar della Fiorentina, che se lo troverà di fronte contro una neopromossa

Di mercato in mercato, l’accostamento di Stefano Sensi alla Fiorentina è sempre stata una costante, scongiurata in questo caso dal fatto che su di lui si è avventato il Monza. Il club di Berlusconi e Galliani l’ha ufficializzato in queste ore in prestito dall’Inter, continuando così la sua ricostruzione dopo la promozione in A. La società viola dal canto proprio ha puntato su Mandragora e cerca un altro giocatori tecnico ma per fare la mezzala.